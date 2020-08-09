Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжаются президентские выборы . В голосовании принял участие и действующий президент страны Александр Лукашенко. Последнюю информацию узнавал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.





Продолжается голосование на избирательных участках. Их по всей стране открыто более шести тысяч. Проголосовать можно до 20 часов. Голосовать люди приходят целыми семьями. Съемочная группа «МИР 24» побывала на участке №20 города Минска и поинтересовалась у граждан, считают ли они важным ходить на выборы и почему они пришли голосовать? Вот какие ответы были получены: «Это долг каждого человека, прийти и выразить свою волю»; «Я прямо с дачи приехала. Для меня это важно»; «Мы были сегодня с утра на службе, причастились. И после церкви пошли выполнять гражданский долг».

На избирательных участках работают с утра члены комиссий, здесь же присутствуют и наблюдатели, которые следят за ходом голосования, они же следили за тем, как опечатывают урны.

«Наблюдатели очень активны в проведении избирательной кампании. Проверяют и как урны опечатывают, и как участок закрывался на перерыв, как мы пломбировку сейфа делали. Так что все под контролем», – сказала председатель участковой избирательной комиссии №20 Партизанского района города Минска Татьяна Мороз.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства. Он традиционно голосует на избирательном участке № 1 в корпусе Белорусского государственного университета физической культуры на проспекте Победителей. Свой выбор здесь делают многие знаменитости: известные спортсмены, звезды белорусской эстрады. Этот избирательный участок можно назвать образцовым. Там всегда организовывают яркую концертную программу и открыт хороший буфет.

Отдать свой голос на выборах могут и те белорусы, которые сейчас находятся за рубежом. Участки для голосования – их около 50 – расположены на территории генконсульств и посольств. В некоторых странах участков несколько, как, например, в Германии. Больше всего их в России. Голосовать граждане республики могут, если они внесены в список избирателей и имеют при себе паспорт. Также подойдут и водительские права, пенсионное удостоверение, военный или студенческий билет.

С собой на избирательные участки людей просят взять и хорошее настроение. Выборы в Беларуси уже традиционно проходят в атмосфере праздника, организованы ярмарки и концерты.

Напомним, что голосование завершится в 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Полную информацию по результатам выборов президента завтра озвучит Центризбирком.