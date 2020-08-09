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Студентка: я стала участником одного из самых важных событий в жизни государства

09.08.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Студентка: я стала участником одного из самых важных событий в жизни государства

Я стала участником одного из самых важных событий в жизни государства. Таким мнением поделилась могилевчанка Анастасия Павлова, которая сегодня в день своего 18-летия впервые принимала участие в голосовании на выборах Президента на избирательном участке №83, передает корреспондент БЕЛТА.

«В детстве мы всегда ходили на выборы всей семьей. Это было очень волнительно, а сегодня я волновалась, наверное, больше всех, — рассказала Анастасия Павлова. — Я стала участником одного из самых важных событий в жизни целого государства. Я отдала свой голос за будущее — возможность стать дипломированным специалистом, получить хорошее рабочее место, социальные гарантии и возможность развиваться. А еще важно, чтобы мы жили в мирной и стабильной стране».

По словам могилевчанки, у нее получилось очень символичное вступление во взрослую жизнь. «Была приятна удивлена небольшими сюрпризами и подарками как от избирательной комиссии своего участка, так и от горкома БРСМ. Здорово, что у нас поддерживают активную молодежь», — добавила она.

На избирательный участок Анастасия Павлова пришла вместе с мамой. Марина Сергеевна рассказала, что ее дочь учится на втором курсе юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. «Настя у нас — целеустремленная девочка. Хорошо учится, старается быть активной. Сегодня для нас очень волнительный день», — поделилась она.

Всего в Могилевской области около 800 тыс. избирателей внесены в списки для голосования, из них около 8 тыс. — впервые голосующие.-0-

 
 
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Я стала участником одного из самых важных событий в жизни государства. Таким мнением поделилась могилевчанка Анастасия Павлова, которая сегодня в
 
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