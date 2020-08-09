Юбилейная дата

Источник материала: Кричевская жизнь





День выборов – особая дата для нашего земляка Александра – 9 августа у него юбилей, исполнилось 50 лет. Как он рассказал, пришел пораньше, чтобы отдать свой голос за выбранного им кандидата в президенты страны, а затем в кругу родных и друзей отметить свой день рождения.

Еще один кричевлянин, Олег, также решил проголосовать пораньше, так как собирался в этот день ехать на дачу.