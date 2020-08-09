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Юбилейная дата
09.08.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
День выборов – особая дата для нашего земляка Александра – 9 августа у него юбилей, исполнилось 50 лет. Как он рассказал, пришел пораньше, чтобы отдать свой голос за выбранного им кандидата в президенты страны, а затем в кругу родных и друзей отметить свой день рождения.
Еще один кричевлянин, Олег, также решил проголосовать пораньше, так как собирался в этот день ехать на дачу.
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День выборов – особая дата для нашего земляка Александра – 9 августа у него юбилей, исполнилось 50 лет. Как он
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