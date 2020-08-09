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Много скорых и машин МЧС. В Витебске маршрутка попала в серьезную аварию

09.08.2020 12:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 9 августа, в Витебском микрорайоне Брилево, по всей видимости, перевернулась маршрутка. Информация об этом появилась в группе в Telegram «Витебск: ПДД, экология, архитектура».


Фото: группа «Витебск: ПДД, экология, архитектура» в Telegram

Сообщения об аварии стали поступать около 10.45. По имеющейся информации, инцидент произошел на перекрестке улиц Богатырева и актеров Еременко.

На фото с места ДТП можно увидеть большое количество машин скорой помощи и МЧС, а также поврежденное маршрутное такси с погнутой крышей, что может свидетельствовать о том, что автомобиль перевернулся. Очевидцы сообщают о пострадавших.

 
Теги: Витебск
 
 
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В воскресенье, 9 августа, в Витебском микрорайоне Брилево, по всей видимости, перевернулась маршрутка. Информация об этом появилась в группе в Telegram «Витебск: ПДД,...
 
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