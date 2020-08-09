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Впервые на выборы
09.08.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На избирательном участке № 4, расположенном в здании СШ № 3, активно проходило досрочное голосование. Как рассказал председатель участковой комиссии Сергей Морозов, во время досрочного голосования около 60% избирателей отдали свои голоса.
В этот день в первые на участок пришла проголосовать молодой избиратель. Девушку зовут Ангелина. Председателем участковой комиссии ей был вручен подарок как впервые голосующей.
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На избирательном участке № 4, расположенном в здании СШ № 3, активно проходило досрочное голосование. Как рассказал председатель участковой
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