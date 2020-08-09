Впервые на выборы

Источник материала: Кричевская жизнь

На избирательном участке № 4, расположенном в здании СШ № 3, активно проходило досрочное голосование. Как рассказал председатель участковой комиссии Сергей Морозов, во время досрочного голосования около 60% избирателей отдали свои голоса.

В этот день в первые на участок пришла проголосовать молодой избиратель. Девушку зовут Ангелина. Председателем участковой комиссии ей был вручен подарок как впервые голосующей.



