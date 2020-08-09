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Впервые на выборы

09.08.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

 

На избирательном участке № 4, расположенном  в здании СШ № 3, активно проходило досрочное голосование. Как рассказал председатель участковой комиссии Сергей Морозов, во время досрочного голосования  около 60% избирателей отдали свои голоса.

В этот день в первые на участок пришла проголосовать  молодой избиратель. Девушку зовут Ангелина. Председателем участковой комиссии ей был вручен подарок как впервые  голосующей.
Впервые на выборы

 
 
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  На избирательном участке № 4, расположенном  в здании СШ № 3, активно проходило досрочное голосование. Как рассказал председатель участковой
 
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