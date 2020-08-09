«Мы должны сделать правильный выбор». Александр Богданович о том, какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы победить соперника

Источник материала: ОНТ

Беларусь сегодня выбирает Президента. Это не только важный политический момент в жизни страны, но и праздничный день. Очень много людей вышли на улицы и целыми семьями приходят на избирательные участки, голосуют, потом идут гулять по городу.

В летней студии телеканала ОНТ сегодня гость. Его имя знают не только в Беларуси, но и за пределами страны. Это известный спортсмен, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович.

Он расскажет, какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы победить своего соперника, а также о преимуществах такого вида спорта, как гребля на каноэ.

Подробности смотрите в видеоинформации.

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