Лукашенко не видит оснований для противоборства после выборов

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит оснований для какого-либо противоборства после выборов. Об этом Президент заявил сегодня после голосования, передает БЕЛТА.

«Мы предусматриваем всякие варианты», – заявил Александр Лукашенко.

Как подчеркнул Глава Государства, в данный момент нет оснований говорить о том, что страна будет ввергнута в какое-то противостояние после выборов.

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