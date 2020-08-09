Голосуют и в агрогородке Курково

На Курковском участке для голосования №33, расположенном в здании сельского Дома Культуры, проходит голосование на выборах Президента Республики Беларусь.

В этот знаменательный день многие из жителей агрогородка пришли отдать свой голос за одного из кандидатов в Президенты.

На участке организованы все условия для того, чтобы голосование было не только комфортным, но и праздничным: в Доме культуры работает книжная выставка, играет веселая музыка, налажена выездная торговля. Избиратели могут ознакомиться с выставкой изделий ДПИ «Творим прекрасное», и посетить концертную программу «Мы — белорусы».

Нехайчик Полина.



















