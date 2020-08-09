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Лукашенко обещает не предпринимать никаких репрессий после выборов

09.08.2020 13:07 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Никаких репрессий в нарушение закона к альтернативным кандидатам никто не предпринимал и предпринимать не будет. «Исполняйте закон! Закон и только закон!», - заявил Лукашенко после голосования на выборах, отвечая на вопросы журналистов.

Действующий президент отметил, что готов к диалогу с оппонентами власти, но на любые провокации ответит аналогичным образом, передает его пресс-служба. 

«Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу и отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать их и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет», - подчеркнул Лукашенко. 

В то же время президент пообещал, что обстановка в государстве в период выборов из-под контроля не выйдет.

«Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее», - сказал он.

О контроле на границе

По словам президента, на границе в связи с последними событиями ведется постоянный строгий контроль. За последнее время во въезде на территорию страны отказано 170 гражданам. Некоторые из них не смогли ответить на вопрос, зачем направляются в Беларусь, другие «фальшивые визы показывали».

По мнению президента, сейчас нет никаких оснований говорить, что страна будет «ввергнута в какое-то противостояние», гражданскую войну.

Лукашенко заявил, что, проводя выборы, Беларусь исходит из интересов своего народа. Он ознакомился с возможными оценками международных наблюдателей. «Не надо ждать, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы белорусы!". Политика - это борьба, а для нас - искусство возможного», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что хочет, «чтобы в стране было тихо и спокойно, чтобы можно было нормально растить детей, не оглядываясь по сторонам».

Нынешнюю электоральную кампанию Лукашенко считает одной их самых сложных. Сам он принял участие в голосовании на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

В Беларуси 9 августа проходят выборы президента, за 4 дня досрочного голосования явка избирателей, по данным ЦИК, составила 41,7%. При этом независимые наблюдатели говорят о многочисленных нарушениях, в частности, в недопуске на избирательные участки. Введенные ЦИК ограничения для наблюдателей сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.

 
 
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Никаких репрессий в нарушение закона к альтернативным кандидатам никто не предпринимал и предпринимать не будет. «Исполняйте закон! Закон и только закон!», -...
 
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