Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси в день основного голосования на выборах президента наблюдаются проблемы с доступом в интернет.

Пользователи сообщают, что скорость медленнее, чем в обычные дни, есть проблемы с доступом к популярным иностранным сайтам и мессенджерам.

Сообщается о проблемах с доступом к сайту и загрузки видео на YouTube, проблемах с мессенджером Telegram (в частности с загрузкой медиафайлов), службами Google, соцсетью Twitter.

Также перестал работать сайт платформы для альтернативного подсчета голосов на выборах zubr.in.

Сообщения о проблемах с доступом в интернет поступают из разных регионов Беларуси.