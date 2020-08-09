Александр Солодуха рассказал, как всей семьей проголосовал на выборах

Источник материала: ОНТ

В основной день выборов президента Беларуси избирательная кампания проходит по-особенному торжественно. На участки приходят семьями не просто, чтобы отдать свой голос, но и для того, чтобы весело провести время. На избирательных участках проходят концерты, дегустации и ярмарки.

В выборах принимают участие и белорусские знаменитости. Среди них – заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. В летней студии телеканала ОНТ артист в прямом эфире спел, сыграл на гитаре и рассказал о том, как всей семьей сходил проголосовать.

Подробности – в видеоинформации.

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