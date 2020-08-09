Источник материала: Новости Волковыска

Белорусы устали от политического напряжения в ходе президентской избирательной кампании, заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1" .

В основной день голосования на выборах президента Беларуси Ермошина в эфире главного телеканала республики прямо заявила, что белорусская оппозиция по методам работы похожа на тоталитарную секту.

"Они настолько вездесущи... они работают, как какая-то запрещенная секта, они пристают к людям в транспорте... На улицах подходят к людям, к избирателям пристают при входе на участок. Вербуют своих адептов", – посетовала Ермошина.

Также она заявила, что оппозиция якобы нанята на деньги Виктора Бабарико, которого режим Лукашенко бросил в тюрьму накануне выборов и не дал ему возможность зарегестрироваться кандидатом в президенты.

"Сразу могу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают. Это люди, которые наняты штабом криминального банкира", – сказала Ермошина.

Говоря о ходе предвыборной кампании, она отметила, что оппозиционные силы вели агитацию "грубо, нагло, агрессивно", а их интернет-ресурсы нагнетали политическое напряжение, осуществляли давление, от которого "люди устали".

"Если похвалил, не дай бог, или нейтрально высказался о государстве, все: ты ретроград, лопух и ты вообще засланный казачок на эти интернет-ресурсы", – констатировала она.

После чего добавила, что сейчас ведется "травля порядочных людей, граждан, которую осуществляют, она делает многих людей неуверенными".

Также глава ЦИК сообщила, что вечером в основной день голосования на выборах президента на участках будет установлен пропускной режим, бюллетеней будет выдаваться меньше. Поэтому она призвала избирателей не тянуть и идти голосовать днем, чтобы успеть исполнить свой гражданский долг.