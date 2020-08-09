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ЦИК: В Гомельской и Могилевской областях Беларуси выборы состоялись

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь выбирает президента. Сегодня в стране проходит основной день голосования. Кандидатов пять человек, в том числе и действующий глава государства Александр Лукашенко. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Центризбирком озвучил свежие цифры: сейчас явка на президентских выборах в Беларуси составляет 45,33%. В Гомельской и Могилевской областях выборы состоялись, поскольку там явка даже превысила 50%.

ЦИК: В Гомельской и Могилевской областях Беларуси выборы состоялись

Напомним, что начиная со вторника, 4 августа, можно было проголосовать досрочно. Этим правом, по данным ЦИК, воспользовались 41,7% избирателей.

К этой минуте на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физкультуры, проголосовал и действующий президент Александр Лукашенко. После он пообщался с журналистами, которых собралось порядка сотни человек. Глава государства ответил на все вопросы прессы.

Всего же избирательных участков на этих президентских выборах в республике открыто более 5 700, в том числе 44 за пределами страны. Были предприняты санитарно-эпидемиологические меры, везде соблюдают безопасную дистанцию, избегают большого скопления людей в закрытых помещениях. Но даже несмотря на пандемию, явка на выборах высокая. Об этом свидетельствует и досрочное голосование, и сегодняшний день.

Воспользоваться своим избирательным правом и отдать свой голос за понравившегося кандидата смогут почти семь миллионов человек. За ходом голосования следят 248 международных и почти пятьдесят тысяч национальных наблюдателей.



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Явка избирателей в двух регионах превысила 50%.
 
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