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ЦИК: В Гомельской и Могилевской областях Беларуси выборы состоялись
09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь выбирает президента. Сегодня в стране проходит основной день голосования. Кандидатов пять человек, в том числе и действующий глава государства Александр Лукашенко. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.
Центризбирком озвучил свежие цифры: сейчас явка на президентских выборах в Беларуси составляет 45,33%. В Гомельской и Могилевской областях выборы состоялись, поскольку там явка даже превысила 50%.
Напомним, что начиная со вторника, 4 августа, можно было проголосовать досрочно. Этим правом, по данным ЦИК, воспользовались 41,7% избирателей.
К этой минуте на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физкультуры,
Всего же избирательных участков на этих президентских выборах в республике открыто более 5 700, в том числе 44 за пределами страны. Были предприняты санитарно-эпидемиологические меры, везде соблюдают безопасную дистанцию, избегают большого скопления людей в закрытых помещениях. Но даже несмотря на пандемию, явка на выборах высокая. Об этом свидетельствует и досрочное голосование, и сегодняшний день.
Воспользоваться своим избирательным правом и отдать свой голос за понравившегося кандидата смогут почти семь миллионов человек. За ходом голосования следят 248 международных и почти пятьдесят тысяч национальных наблюдателей.
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Явка избирателей в двух регионах превысила 50%.
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