Жители города и района продолжают активно выражать свою гражданскую позицию и приходят на избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата.

Жажелковский участок для голосования №15, который разместился в административном здании Жажелковского сельского клуба, открыл свои двери перед избирателями, как и все остальные участки района и республики, в восемь часов утра. Как рассказала председатель избирательной комиссии Елена Михайловна Юркевич, в 08.01 утра на участке уже был первый избиратель.

Приходят голосовать целыми семьям – активность избирателей действительно очень высокая, – рассказывает Елена Михайловна.

Проголосовав, избиратели могут посетить выставку предметов сельского быта. На 14.00 запланирована концертная программа в исполнении коллективов Жажелковского сельского клуба.

Корр. «КС».

Отдать голос за своего кандидата

 

Отдать голос за своего кандидата

 

Отдать голос за своего кандидата

 

Отдать голос за своего кандидата

 

Отдать голос за своего кандидата

 

Отдать голос за своего кандидата

 

Отдать голос за своего кандидата