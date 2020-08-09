Жители города и района продолжают активно выражать свою гражданскую позицию и приходят на избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата.

Жажелковский участок для голосования №15, который разместился в административном здании Жажелковского сельского клуба, открыл свои двери перед избирателями, как и все остальные участки района и республики, в восемь часов утра. Как рассказала председатель избирательной комиссии Елена Михайловна Юркевич, в 08.01 утра на участке уже был первый избиратель.

– Приходят голосовать целыми семьям – активность избирателей действительно очень высокая, – рассказывает Елена Михайловна.

Проголосовав, избиратели могут посетить выставку предметов сельского быта. На 14.00 запланирована концертная программа в исполнении коллективов Жажелковского сельского клуба.

Корр. «КС».



























