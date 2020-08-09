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Лукашенко: Беларусь будет покупать нефть и газ там, где ей это удобно
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что страна будет закупать нефть и газ там, где ей это будет удобно. Заявление прозвучало во время общения Президента с прессой после голосования на выборах,
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что страна будет закупать нефть и газ там, где ей это будет удобно. Заявление прозвучало во время общения...
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