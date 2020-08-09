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Лукашенко: Беларусь будет покупать нефть и газ там, где ей это удобно

09.08.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Беларусь будет покупать нефть и газ там, где ей это удобно

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что страна будет закупать нефть и газ там, где ей это будет удобно. Заявление прозвучало во время общения Президента с прессой после голосования на выборах, сообщает БЕЛТА. 

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что страна будет закупать нефть и газ там, где ей это будет удобно. Заявление прозвучало во время общения...
 
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