Лукашенко: Беларусь будет покупать нефть и газ там, где ей это удобно

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что страна будет закупать нефть и газ там, где ей это будет удобно. Заявление прозвучало во время общения Президента с прессой после голосования на выборах, сообщает БЕЛТА.

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