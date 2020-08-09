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Александр Лукашенко: «Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую»

09.08.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главное политическое событие года – выборы Президента в Беларуси. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в выборах принял и действующий глава государства. Уже по традиции Александра Лукашенко встречали на избирательном участке, расположенном в Белорусском университете физической культуры.

Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах

Прибытия главы государства ждали на избирательном участке и многочисленные журналисты. Александру Лукашенко задали порядка 20 вопросов. В большей степени они, конечно, касались президентских выборов и непростых условий, в которых проходит избирательная кампания. Затронули тему безопасности граждан. Глава государства отметил, что из-под контроля обстановка в стране не выйдет.

Александр Лукашенко: «Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую»


Наталья Бреус, Белтелерадиокомпания:
Тема безопасности на этих выборах звучала как никогда остро. Мы знаем, что серьезные ресурсы мобилизованы, чтобы провести выборы спокойно, по закону. Есть ли повод опасаться, что обстановка выйдет из-под контроля?

Александр Лукашенко: «Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Нет, из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только Президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, что бы здесь ни планировали отдельные люди и прочее. Я не хочу, чтобы вы думали, что мы нагнетаем здесь обстановку, что все так аккуратно, красиво. Вот только что, утром, буквально полчаса назад донесение пограничного комитета, я заслушал доклад. Скольким мы отказали во въезде?

170.

170 человек. Только за ночь и утро. 170 человек, которые или фальшивые визы показывали свои, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили, в силу последних событий, не контроль, но очень серьезно увеличили наблюдение за белорусско-российским участком границы. Мы не расслабляемся. Все наши соответствующие структуры и спецслужбы переведены на усиленный режим несения службы, не только милиция и не только пограничники.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главное политическое событие года – выборы Президента в Беларуси. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска, сообщили в программе...
 
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