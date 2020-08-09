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Александр Лукашенко: «Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главное политическое событие года – выборы Президента в Беларуси. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в выборах принял и действующий глава государства. Уже по традиции Александра Лукашенко встречали на избирательном участке, расположенном в Белорусском университете физической культуры.
Прибытия главы государства ждали на избирательном участке и многочисленные журналисты. Александру Лукашенко задали порядка 20 вопросов. В большей степени они, конечно, касались президентских выборов и непростых условий, в которых проходит избирательная кампания. Затронули тему безопасности граждан. Глава государства отметил, что из-под контроля обстановка в стране не выйдет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– 170.
– 170 человек. Только за ночь и утро. 170 человек, которые или фальшивые визы показывали свои, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили, в силу последних событий, не контроль, но очень серьезно увеличили наблюдение за белорусско-российским участком границы. Мы не расслабляемся. Все наши соответствующие структуры и спецслужбы переведены на усиленный режим несения службы, не только милиция и не только пограничники.
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Александр Лукашенко: «Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую»
Новости Беларуси. Главное политическое событие года – выборы Президента в Беларуси. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска, сообщили в программе...
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