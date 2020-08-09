Не только выполнить гражданский долг, но и хорошо провести время

В Барсуковской средней школе в воскресный день оживленно и празднично: здесь располагается избирательный участок №14 по выборам Президента Республики Беларусь, и поток людей сюда не прекращается.

Председатель избирательной комиссии Наталья Геннадьевна Кича отмечает, что голосование идет активно: с самого утра избиратели спешат отдать свой голос.

Сегодня избирательный участок посетил и впервые голосующий избиратель – Артем Александрович Савицкий. Председатель избирательной комиссии поздравила Артема Александровича и вручила ему памятный подарок.

На базе школы сегодня организованы различные мероприятия для детей и взрослых: шашечный и шахматный турнир, соревнования по настольному теннису, спортивный семейный праздник, книжная выставка и многое другое. А в 14.00 состоится концертная программа с участием коллективов Барсуковского СДК.

Корр. «КС».























