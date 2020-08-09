Мечислав Гой: «Наша страна должна оставаться мирным государством»

Источник материала: Вороновская газета

Отдать свой голос за понравившегося кандидата сможет каждый желающий ещё сегодня – в основной день голосования. 9 августа избирательные участки проработают вплоть до 8 вечера, без перерывов, сообщил «Гродно +«. Для того, чтобы проголосовать за одного из кандидатов, необходимо прийти на свой избирательный участок с документом, удостоверяющим личность и заполнить избирательный бюллетень.





Большинство избирателей, по уже имеющийся традиции, голосовать 9 августа приходят ближе к обеду, и этот раз не исключение. Двери избирательных участков сегодня открылись в 8 утра, к полудню здесь уже можно увидеть семьи, которые пришли голосовать вместе. Председатель Гродненского городского исполнительного комитета пришел отдать свой голос также вместе с супругой и сыном.





МЕЧИСЛАВ ГОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: — Мы семьей пришли отдать голос за нашу спокойную, тихую мирную, независимую страну, за ее будущее. Опуская свой голос в урну, также проголосовать за будущее нашей страны, оно должно быть таким же мирным государством, и за наше поколение, которое приумножит то, что сделано на протяжении многих лет в нашей стране и городе в том числе. За будущее наших гродненцев. Многие избиратели в этот день голосуют впервые, и по сложившейся традиции, молодежь в такой случае, обычно приветствуют особенно торжественно, вручая не только бюллетень, но и памятный сувенир.









Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в стране стала лучше, о мерах предосторожности забывать не стоит, напоминают медики. На каждом избирательном участке расположены дезинфицирующие средства для рук, а сами представители комиссий работают, используя средства индивидуальные защиты – маски и перчатки. Для того, чтобы на избирательных участках не образовывалось большое скопление людей, каждому необходимо соблюдать социальную в полтора метра и дождаться своей очереди для голосования. Узнать на каком участке нужно голосовать также не сложно – все они находятся в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Расположение было подобрано так, чтобы их можно было максимально просто найти. Сегодня, в основной день выборов, избиратели также могут проголосовать на дому. Воспользоваться такой возможностью могут люди «элегантного» возраста либо те, кто в силу объективных причин не может лично присутствовать на избирательном участке. Заявки на голосование на дому принимались с 4 августа. Изъявить такое желание можно и сегодня, дозвонившись в свой участок до 18.00.

ОЛЬГА НЕРАД, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ УЧАСТКА №3 ГОРОДА ГРОДНО:

— Избирателей пожилого возраста на участке очень много. На данный момент, например, только по нашему участку подано больше сотни заявок. Выезд комиссии будет осуществляться в течение всего дня с 9.00 до 19.00.

Зароются избирательные участки ровно в восемь вечера. Сразу после этого будут вскрыты урны для голосования и начнется подсчет голосов.

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