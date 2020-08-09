Источник материала: Новости Волковыска

ЦИК Беларуси признал состоявшимися выборы президента страны. Явка избирателей по стране к полудню составила более 54 %.

По данным ЦИК, лидерами по числу проголосовавших являются Гомельская (66 % избирателей) и Могилевская (63 %) области, в Минске пока отдали свой голос за кандидатов 43 % избирателей, однако, как отметила Л. Ермошина, в столице ожидается достижение необходимого порога, поскольку активность минчан высокая.

По данным ЦИК, за ходом голосования в стране наблюдают более 200 международных наблюдателей, преимущественно из стран СНГ и диппредставительств, а также аккредитовано 53 868 национальных наблюдателей.

Правда, их присутствие на избирательных участках ограничено по эпидемиологическим причинам: допускается присутствие до пяти человек на каждом участке. Глава ЦИК напомнила, что именно допущенные на участки наблюдатели смогут присутствовать во время подсчета голосов.