Деятели белорусской культуры и искусства принимают участие в выборах

Источник материала: ОНТ

Голосует сегодня вся страна. Люди разных возрастов и профессий. На участках можно увидеть как мэтров искусства, так и молодых деятелей белорусской культуры.

Эти ноги ступают по лучшим сценам Минска, Вашингтона, Милана. Эталонная исполнительница партии Китри в спектакле «Дон Кихот» накануне прилетела из Ниццы. Сегодня Екатерина Олейник сделала свой выбор не как прима мирового балета. Прославленная белоруска и по жизни движется только вперёд, вспоминания о том, что было и делая выводы.

«Опыт прошлого – залог будущего» – очень точная фраза, истинный смысл которой знает директор главного музея страны – Национального исторического. Павел Сапотько пришел с невестой. С выбором определились быстрее, чем опустили бюллетень. Оживлённо на участке в «Маяке Минска» – район новый и многие здесь голосуют впервые.

События этого дня несомненно останутся в белорусской истории. Ведь сегодня мы сами определяем, как будем жить ближайшие пять лет.

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