Выборы-2020: в воинских частях организовано 13 участков

Источник материала: ОНТ

Голосуют сегодня и военные. 38-я десантно-штурмовая бригада – крупнейшее соединение на территории Брестского гарнизона.

Это элита Вооруженных Сил. Срочную службу здесь проходят более 700 солдат. Выполнить свой гражданский долг они могут на территории бригады. Здесь организован закрытый участок для голосования.

Олег Тарасюк, военнослужащий 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады: «Да, я голосую первый раз в своей жизни и считаю, что каждый белорус должен проголосовать за такую большую независимую страну, как наша Беларусь. Я считаю, что это особый день для каждого гражданина, каждый должен проголосовать за своего кандидата».

Основная же часть военных сделала свой выбор досрочно. Участковая комиссия уже готовится к подсчету голосов.

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