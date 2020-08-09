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Выборы-2020: в воинских частях организовано 13 участков
Источник материала: ОНТ
Голосуют сегодня и военные. 38-я десантно-штурмовая бригада – крупнейшее соединение на территории Брестского гарнизона.
Это элита Вооруженных Сил. Срочную службу здесь проходят более 700 солдат. Выполнить свой гражданский долг они могут на территории бригады. Здесь организован закрытый участок для голосования.
Основная же часть военных сделала свой выбор досрочно. Участковая комиссия уже готовится к подсчету голосов.
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Голосуют сегодня и военные. 38-я десантно-штурмовая бригада – крупнейшее соединение на территории Брестского гарнизона. Это элита Вооруженных Сил. Срочную службу...
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