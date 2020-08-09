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Читатели сообщают о проблемах с домашним интернетом от «Белтелекома»

09.08.2020 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели из Беларуси сообщают о проблемах с домашним интернетом от «Белтелекома». Проблемы с подключением к сети наблюдаются и у редактора 42 в Минске.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Jonathan / Unsplash

В частности, нам написали о подключении без доступа в сеть в Гродно. «Мобильный работает с перебоями, только что звонила в „Белтелеком“ — интернет отключили в связи со сбоями по Республике Беларусь, — сообщает читательница. Я попросила выслать мне официальную трактовку СМС, чтобы на нее сослаться при оплате услуг. Мне сказали, что официальная трактовка в связи с проблемами сети — перебои во всей Беларуси. И если я хочу, меня заблокируют на этот день и не будут списывать деньги».

А вот такое сообщение пришло из Гомельской области: «Интернет практически лежит, Viber и Telegram очень туго и долго грузит сообщения, картинки практически невозможно получить. Все мои подруги жалуются на сильные перебои в интернете. Но что самое интересное, у меня телефон показывает, что интернета нет, но я пользуюсь им без проблем».

«В Молодечно нет интернета, не грузятся ваши новости, сайты, — сообщают нам. — Отображает, что восемь новых, заходишь, и бесконечная загрузка. Также не работает Telegram, Instagram, многие сайты не грузятся».

Из Минска также поступают сообщения, что «не работает домашний интернет от «Белтелекома». И у редактора 42.TUT.BY в Минске показывает, что на телефоне интернет byfly подключается без доступа к сети. При этом на компьютере связь есть, но есть проблемы с подключением к Telegram.

В техподдержке компании сообщили, что знают о проблемах со связью, и принимают все возможные меры.

Генеральный директор «Белтелекома» Юрий Петрученя прокомментировал государственному информагентству, что на сайты госорганов идут кибератаки с внешнего шлюза, но организация привлекла своих лучших специалистов, чтобы все работало устойчиво.

Напомним, что сегодня белорусы сообщают о проблемах с доступом в интернет. Это подтверждается данными неправительственной организации NetBlocks — по их сведениям, в Беларуси произошло «50%-ное падение подключений у нескольких крупных сетевых операторов». При этом на сайте НЦОТ говорится, что государственные ресурсы подверглись атаке — была зафиксирована «большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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