Наблюдатель: Люди приходят на выборы с хорошим настроением

Источник материала: ОНТ

Наблюдатель Наталья Шамалова, работающая на избирательном участке №3 в Славгороде, рассказала, что люди приходят голосовать на выборах президента с хорошим настроением, пишет БЕЛТА.

Наблюдатель также отметила, что на участке соблюдены все противоэпидемические меры.

ФОТО: БЕЛТА









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