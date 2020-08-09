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Наблюдатель: Люди приходят на выборы с хорошим настроением
Источник материала: ОНТ
Наблюдатель Наталья Шамалова, работающая на избирательном участке №3 в Славгороде, рассказала, что люди приходят голосовать на выборах президента с хорошим настроением,
Наблюдатель также отметила, что на участке соблюдены все противоэпидемические меры.
ФОТО: БЕЛТА
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Наблюдатель Наталья Шамалова, работающая на избирательном участке №3 в Славгороде, рассказала, что люди приходят голосовать на выборах президента с хорошим...
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