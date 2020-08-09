В Петербурге очередь желающих проголосовать на выборах президента Беларуси растянулась до конца улицы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжаются выборы президента . Отдать свой голос можно и тем гражданам страны, которые сейчас находятся за рубежом. Участки для голосования расположены на территории генконсульств и посольств. В некоторых странах участков будет несколько, как, например, в Германии. Больше всего их в России. На участке в Санкт-Петербурге побывала корреспондент «МИР 24» Татьяна Колосова.

В Санкт-Петербурге граждане Беларуси голосуют в отделении посольства на улице Бонч-Бруевича. Здесь активно шло досрочное голосование, сделать свой выбор можно было с 4 августа. Этим правом воспользовались 345 человек. Но и сегодня на входе ажиотаж – очередь растянулась до конца улицы. Люди говорят, что им не жалко времени, когда речь идет о будущем их страны.

Участок открыт до 20 часов. Проголосовать могут все совершеннолетние граждане Республики Беларусь. Состоять на консульском учете для этого необязательно. Предварительной записи также не требуется. Ожидается, что всего в Петербурге проголосуют более 600 человек.



