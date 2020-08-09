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В Петербурге очередь желающих проголосовать на выборах президента Беларуси растянулась до конца улицы
09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Санкт-Петербурге граждане Беларуси голосуют в отделении посольства на улице Бонч-Бруевича. Здесь активно шло досрочное голосование, сделать свой выбор можно было с 4 августа. Этим правом воспользовались 345 человек. Но и сегодня на входе ажиотаж – очередь растянулась до конца улицы. Люди говорят, что им не жалко времени, когда речь идет о будущем их страны.
Участок открыт до 20 часов. Проголосовать могут все совершеннолетние граждане Республики Беларусь. Состоять на консульском учете для этого необязательно. Предварительной записи также не требуется. Ожидается, что всего в Петербурге проголосуют более 600 человек.
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В Петербурге очередь желающих проголосовать на выборах президента Беларуси растянулась до конца улицы
Граждане республики, находящиеся в Северной столице, голосуют в отделении посольства на Бонч-Бруевича.
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