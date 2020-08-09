Возникли сложности с доступом к платформе «Голос». Разработчики рассказали, что делать пользователям

Источник материала: Tut.by

Белорусы сообщают о проблемах с доступом к сайту «Голоса» — онлайн-площадки по альтернативному подсчету голосов на президентских выборах. При этом разработчики платформы сообщают, что кто-то создал сайт-заглушку «Голоса», и те пользователи, которым удается открыть сайт, попадают на него. Создатели онлайн-площадки просят пользователей, которым удается открыть сайт, не оставлять на нем свои данные (в том числе номера телефонов и фотографии), а пользоваться чат-ботали в Telegram и Viber.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

«Белорусскую версию сайта платформы „Голос“ подменили. Переходя по старой ссылке, вы попадаете на сайт-заглушку, которая просит вас оставить свой номер телефона, — сообщают разработчики „Голоса“. — Не используйте старый сайт „Голоса“, находясь в Беларуси. Не оставляйте свои данные на фейковом сайте. Отправляйте фото своих бюллетеней только через чат-боты в Телеграм @golosby_bot и Вайбер viber://pa?chatURI=golos-by».

Пользователи также сообщают о проблемах с доступом к платформе «Зубр» — разработчика платформы «Голос».

Напомним, онлайн-платформа «Голос» — это проект сообщества «Честные люди». Избирателям предлагается отправить фото своего бюллетеня в чат-боты в Viber и Telegram, причем сделать это можно не только 9 августа, но и после выборов. Затем все бюллетени планируется обработать.

Что говорили власти про платформы по альтернативному подсчету голосов

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах.

«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина 7 августа заявила , что считает, что создание интернет-платформы «Голос» для электронного голосования направлено на организацию массовых беспорядков.

Генпрокуратура предлагала заблокировать «Голос».