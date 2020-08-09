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Девушке из Могилевской области сегодня – 18. Какого это – отмечать день рождения в день выборов?
Источник материала: ОНТ
В Могилевской области для голосования открыт 731 участок. В списках избирателей – более восьмисот тысяч человек. Среди них и те, для кого это первые президентские выборы.
В их числе – и Анастасия Павлова. Опустить бюллетень в урну – момент для нее долгожданный. Раньше ходила на выборы с родителями. Такова семейная традиция. Но это голосование особенно важно – сегодня девушке исполнилось 18 лет, и она впервые воспользовалась своим избирательным правом.
В регионе впервые голосующих примерно 1% от общего числа избирателей. А это 8 тысяч человек, которые впервые проголосуют.
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В Могилевской области для голосования открыт 731 участок. В списках избирателей – более восьмисот тысяч человек. Среди них и те, для кого это первые президентские...
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