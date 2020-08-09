Девушке из Могилевской области сегодня – 18. Какого это – отмечать день рождения в день выборов?

Источник материала: ОНТ

В Могилевской области для голосования открыт 731 участок. В списках избирателей – более восьмисот тысяч человек. Среди них и те, для кого это первые президентские выборы.

В их числе – и Анастасия Павлова. Опустить бюллетень в урну – момент для нее долгожданный. Раньше ходила на выборы с родителями. Такова семейная традиция. Но это голосование особенно важно – сегодня девушке исполнилось 18 лет, и она впервые воспользовалась своим избирательным правом.

Анастасия Павлова: «Сегодня, когда первые выборы, это, конечно, очень волнительно, потому что чувствуешь себя частью очень важного события. Молодое поколение, конечно, хочет стать дипломированными специалистами, найти хорошую высокооплачиваемую работу, реализовать свой потенциал. Также, конечно, важно для нашего государства – мир, стабильность и все самое хорошее».

В регионе впервые голосующих примерно 1% от общего числа избирателей. А это 8 тысяч человек, которые впервые проголосуют.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram