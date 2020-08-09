До завершения голосования остаётся 4 часа

Источник материала: ОНТ

До завершения голосования остаётся лишь 4 часа. Всё больше белорусов подключаются к процессу и приходят на участки, чтобы отдать свой голос. Наши корреспонденты продолжают следить за ситуацией непосредственно на месте событий.

На четвертом участке, который располагается в банковском здании как раз напротив «Минск-арены», есть характерная особенность: в силу географического расположения здесь голосует довольно много известных в стране людей. С некоторыми из них нам удалось пообщаться.

В общей сложности здесь зарегистрированы 895 избирателей – 335 из них проголосовали досрочно. Пока всë здесь проходит спокойно. До завершения голосования осталось всего 4 часа. Предполагается, что основная активность придëтся как раз на это время.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram