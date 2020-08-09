ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кировчане голосуют на дому

09.08.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Кировчане голосуют на дому
Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могут в день выборов прийти в помещение для голосования, организовано голосование по месту их нахождения. Члены участковых комиссий посещают их с бюллетенями и урнами для голосования.

Так, к семье кировчан Каганов – Григорию Захаровичу, ветерану труда, бывшему узнику фашистской неволи, и Елене Николаевне, ветерану труда, приехали домой члены участковой комиссии Кировского участка для голосования №2. Хозяева исполнили свой гражданский долг.

Поскольку глава семьи в годы Великой Отечественной войны, будучи в детском возрасте, чудом спасся от фашистской расправы, был узником концлагеря, ему очень дороги мир и покой на нашей земле.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могут в день выборов прийти в помещение для голосования, организовано голосование по месту их нахождения....
 
Новости дня
Новости разные
 
До завершения голосования остаётся 4 часа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика