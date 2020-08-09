Кировчане голосуют на дому

Источник материала: Кировец



Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могут в день выборов прийти в помещение для голосования, организовано голосование по месту их нахождения. Члены участковых комиссий посещают их с бюллетенями и урнами для голосования.

Так, к семье кировчан Каганов – Григорию Захаровичу, ветерану труда, бывшему узнику фашистской неволи, и Елене Николаевне, ветерану труда, приехали домой члены участковой комиссии Кировского участка для голосования №2. Хозяева исполнили свой гражданский долг.

Поскольку глава семьи в годы Великой Отечественной войны, будучи в детском возрасте, чудом спасся от фашистской расправы, был узником концлагеря, ему очень дороги мир и покой на нашей земле.