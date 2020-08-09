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Григорий Бысюк: Я за то, чтобы мои дети, мои внуки жили в мирной стране

09.08.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Григорий Бысюк: Я за то, чтобы мои дети, мои внуки жили в мирной стране

Вся страна сегодня голосует. В регионах и столице избиратели выстраиваются в очередь, чтобы отдать свой голос за кандидата.  Среди тех, кто сегодня, 9 августа, решил выполнить свой гражданский долг – депутаты, спортсмены, деятели искусств. Многие уже сделали свой выбор и рассказали о своих приоритетах нашим корреспондентам. 

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": «Я за то, чтобы мои дети, мои внуки жили в мирной стране. Чтобы все проблемы, которые существуют в нашей стране (они существуют в любом государстве, что бы мы ни говорили) разрешались только мирным путем. Чтобы мы со своим разумом, здравым смыслом, сделали хороший правильный вывод ради себя, ради своих детей, внуков — в конечном счете ради своей родной Беларуси».

Олег Руммо, член совета Республики национального Собрания Беларуси: «Когда в очередной раз решается будущее страны. Это очень важное событие, конечно, если ты думаешь о будущем своих детей, спокойствие своих родителей, развитию того дела, которому всю жизнь ты свою посвятил. Ты не можешь остаться равнодушным. Все мы хотим жить в свободной, независимой стране. Сегодняшний день, это тот день, который и будет определять наше будущее на ближайшие пять лет». 

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Вся страна сегодня голосует. В регионах и столице избиратели выстраиваются в очередь, чтобы отдать свой голос за кандидата.  Среди тех, кто сегодня, 9 августа, решил...
 
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