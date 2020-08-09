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На Боровицком и Скачковском участках для голосования

09.08.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В послеобеденное время на Боровицком участке для голосования №20 работники местного СДК и участники художественной самодеятельности показали односельчанам интересную концертную программу. Все с удовольствием аплодировали артистам.На Боровицком и Скачковском участках для голосования


На Боровицком и Скачковском участках для голосования
На Боровицком и Скачковском участках для голосования
На Боровицком и Скачковском участках для голосования

Голосование здесь продолжалось, участковая комиссия под руководством председателя Елены Ивановой работала организованно.
На Боровицком и Скачковском участках для голосования

Вместе с внуками пришел на выборы пенсионер МЧС Владимир Бусел. Далее проголосовала жительница агрогородка Инна Подоляк.
На Боровицком и Скачковском участках для голосования

На Скачковском участке для голосования №21 также голосование проходило  в спокойной, деловой обстановке. Во время посещения участка корреспондентом районной газеты бюллетень в урну для голосования опускала местная жительница Ольга Шкрабова.

 

 
 
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В послеобеденное время на Боровицком участке для голосования №20 работники местного СДК и участники художественной самодеятельности показали...
 
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