На Боровицком и Скачковском участках для голосования

В послеобеденное время на Боровицком участке для голосования №20 работники местного СДК и участники художественной самодеятельности показали односельчанам интересную концертную программу. Все с удовольствием аплодировали артистам.
Голосование здесь продолжалось, участковая комиссия под руководством председателя Елены Ивановой работала организованно.
Вместе с внуками пришел на выборы пенсионер МЧС Владимир Бусел. Далее проголосовала жительница агрогородка Инна Подоляк.
На Скачковском участке для голосования №21 также голосование проходило в спокойной, деловой обстановке. Во время посещения участка корреспондентом районной газеты бюллетень в урну для голосования опускала местная жительница Ольга Шкрабова.