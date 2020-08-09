На Боровицком и Скачковском участках для голосования

Источник материала: Кировец

В послеобеденное время на Боровицком участке для голосования №20 работники местного СДК и участники художественной самодеятельности показали односельчанам интересную концертную программу. Все с удовольствием аплодировали артистам.

















Голосование здесь продолжалось, участковая комиссия под руководством председателя Елены Ивановой работала организованно.





Вместе с внуками пришел на выборы пенсионер МЧС Владимир Бусел. Далее проголосовала жительница агрогородка Инна Подоляк.





На Скачковском участке для голосования №21 также голосование проходило в спокойной, деловой обстановке. Во время посещения участка корреспондентом районной газеты бюллетень в урну для голосования опускала местная жительница Ольга Шкрабова.