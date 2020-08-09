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Александр Лукашенко: «Ой, перестаньте вы с давлением. Вы поймите: мне невыгодно никакое давление сейчас»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Многие журналисты выступали скорее в роли адвокатов. Например, представитель немецкого издания Deutsche Welle пеклась о судьбе людей, которых, по её сведениям, арестовали за последние несколько дней. Президент напомнил, что журналисты как никто должны быть осторожны в словах. Пообещал дать ответ до окончания встречи со СМИ. И, несмотря на проливной дождь, своё обещание выполнил сполна, ответив на ещё несколько дополнительных вопросов журналистки.
Если вдруг она победит, вы признаете свое поражение?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И потом, у меня к вам вопрос: а чего некоторые уже побежали за пределы страны? Их же никто не собирался ни задерживать, ни арестовывать, чего они побежали?
Однако давление на штаб Тихановской есть...
Александр Лукашенко:
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Александр Лукашенко: «Ой, перестаньте вы с давлением. Вы поймите: мне невыгодно никакое давление сейчас»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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