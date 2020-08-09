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С музыкой, песнями и угощениями встречают избирателей на Западном участке для голосования № 1

09.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С музыкой, песнями и угощениями встречают избирателей на Западном участке для голосования № 1, который находится в Несвиже в административном здании филиала КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 168». Здесь постарались создать все необходимые условия, чтобы граждане, придя на избирательный участок, почувствовали атмосферу праздника, дух единения, и, конечно же, чтобы им было комфортно, приятно и радостно.

С музыкой, песнями и угощениями встречают избирателей на Западном участке для голосования № 1

С восьми часов утра работает буфет КУП «Магазин № 3 г. Несвижа». Здесь можно выпить стакан сока или чашечку чая, приобрести фрукты, напитки, кондитерские и мясные изделия. Повара кафе «Чабарок» и кондитерский цех предприятия подготовили на выездную торговлю рулеты из свинины и курицы, рулетики из скумбрии, котлеты из филе птицы, холодец из свинины, язык заливной, блинчики с ветчиной и сыром, салаты, желе сметанное и различные пирожные и булочки. Приятно удивляла покупателей и цена. На продукцию собственного производства была установлена скидка 30 %.

С музыкой, песнями и угощениями встречают избирателей на Западном участке для голосования № 1

С музыкой, песнями и угощениями встречают избирателей на Западном участке для голосования № 1

Несвижский историко-краеведческий музей в фойе развернул тематическую выставку «Край, мой родны край», посвященную Году малой родины. В экспозиции — картины нашего земляка, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Евгения Ивановича Ждана. На полотнах мастера можно было узнать пейзажи несвижского края. На выставке-продаже декоративно-прикладного искусства у несвижан была возможность приобрести в качестве сувенира авторские работы сотрудников гончарной мастерской музея — мелкую пластику и плакетки с изображением архитектурных памятников нашего города.

С 10 часов до 11.30 своим творчеством избирателей участка радовал хор ветеранов труда «Оптимисты» районного центра культуры (руководитель Ирина Латушко). Затем прошел тематический аудиоконцерт «Песні маёй старонкі».

С 16 до 17 часов на Западном избирательном участке можно будет узнать свое артериальное давление. А в 17 часов всех желающих пригласит мастер-класс по техникам современного дизайна «Сделай сам» Несвижского городского молодежного центра.

Оксана ГРОХ.


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С музыкой, песнями и угощениями встречают избирателей на Западном участке для голосования № 1, который находится в Несвиже в административном здании
 
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