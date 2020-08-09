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«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Участок для голосования в посольстве Беларуси в Китае из-за разницы во времени сегодня открылся первым — в 3 часа ночи по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Сокол, председатель участковой избирательной комиссии № 92 (Китай):
Избиратель:
В этой западной стране работает один избирательный участок. И как мы можем видеть – там сегодня люди тоже активно приходят.
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«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии
Новости Беларуси. Участок для голосования в посольстве Беларуси в Китае из-за разницы во времени сегодня открылся первым — в 3 часа ночи по Минску, сообщили в...
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