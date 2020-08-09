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«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии

09.08.2020 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Участок для голосования в посольстве Беларуси в Китае из-за разницы во времени сегодня открылся первым — в 3 часа ночи по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии
«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии

Роман Сокол, председатель участковой избирательной комиссии № 92 (Китай):   
Сегодня мы ожидаем избирателей не только из Пекина, но Шанхая, Тяньцзиня и других городов. После голосования, для укрепления здоровья, каждому избирателю мы дарим родное белорусское молоко и березовый сок.  

«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии

«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии

Избиратель:  
Это возможность повлиять на развитие своей страны. Выбрать дальнейший путь развития своей страны. От них зависит мое будущее, будущее моей семьи, моих родных.  

«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии

А эти кадры пришли из Эстонии.   

«Каждому избирателю мы дарим родное молоко и берёзовый сок». Как голосуют белорусы в Китае и Эстонии

В этой западной стране работает один избирательный участок. И как мы можем видеть – там сегодня люди тоже активно приходят.   

Люди в материале: Роман Сокол

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Участок для голосования в посольстве Беларуси в Китае из-за разницы во времени сегодня открылся первым — в 3 часа ночи по Минску, сообщили в...
 
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