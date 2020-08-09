Лукашенко считает самым важным поддерживать безопасность и стабильность в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко считает, что самое главное – поддерживать безопасность и стабильность в Беларуси. Об этом Президент заявил сегодня после голосования на выборах, пишет БЕЛТА.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства прокомментировал тему задержания 33 россиян.

Президент при этом добавил, что отказ прокуроров сюда приехать говорит о том, что их не волнуют судьбы задержанных.

ФОТО: БЕЛТА









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