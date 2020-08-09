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Лукашенко считает самым важным поддерживать безопасность и стабильность в Беларуси

09.08.2020 15:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко считает самым важным поддерживать безопасность и стабильность в Беларуси

Александр Лукашенко считает, что самое главное – поддерживать безопасность и стабильность в Беларуси. Об этом Президент заявил сегодня после голосования на выборах, пишет БЕЛТА.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства прокомментировал тему задержания 33 россиян. 

Президент при этом добавил, что отказ прокуроров сюда приехать говорит о том, что их не волнуют судьбы задержанных.

ФОТО: БЕЛТА 

 



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Александр Лукашенко считает, что самое главное – поддерживать безопасность и стабильность в Беларуси. Об этом Президент заявил сегодня после голосования на...
 
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