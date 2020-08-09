|
Лукашенко считает самым важным поддерживать безопасность и стабильность в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко считает, что самое главное – поддерживать безопасность и стабильность в Беларуси. Об этом Президент заявил сегодня после голосования на выборах,
Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства прокомментировал тему задержания 33 россиян.
Президент при этом добавил, что отказ прокуроров сюда приехать говорит о том, что их не волнуют судьбы задержанных.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко считает, что самое главное – поддерживать безопасность и стабильность в Беларуси. Об этом Президент заявил сегодня после голосования на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)