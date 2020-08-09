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Данные опроса избирателей по заказу МТРК «Мир» в Беларуси собирают более тысячи человек

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбирают президента страны. Явка на 14:00 превысила 65%. Результаты опросов избирателей на выходе с участков будут озвучены после 20:00.

Данные поступают с 300 участков, их собирают более тысячи человек. Планируется опросить в общей сложности 12 тысяч граждан Беларуси. А контролируют процесс национальные эксперты и зарубежные научные консультанты.

«Это позволит нам получить детальный срез по всем регионам и долгожданные промежуточные результаты выборов. Все их ждут. Мировая практика показывает, что их результаты имеют достаточно высокий уровень адекватности к официальным результатам», – заявил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.

Инициатором исследования выступило представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь.

Данные опроса избирателей по заказу МТРК «Мир» в Беларуси собирают более тысячи человек



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Результаты опросов избирателей на выходе с участков будут озвучены после 20:00. Инициатором исследования выступило представительство Межгосударственной...
 
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