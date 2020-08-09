Данные опроса избирателей по заказу МТРК «Мир» в Беларуси собирают более тысячи человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбирают президента страны. Явка на 14:00 превысила 65%. Результаты опросов избирателей на выходе с участков будут озвучены после 20:00.

Данные поступают с 300 участков, их собирают более тысячи человек. Планируется опросить в общей сложности 12 тысяч граждан Беларуси. А контролируют процесс национальные эксперты и зарубежные научные консультанты.

«Это позволит нам получить детальный срез по всем регионам и долгожданные промежуточные результаты выборов. Все их ждут. Мировая практика показывает, что их результаты имеют достаточно высокий уровень адекватности к официальным результатам», – заявил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.



Инициатором исследования выступило представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь.



