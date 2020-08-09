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В Витебской области выборы состоялись во всех районах

09.08.2020 17:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебской области выборы состоялись во всех районах

В Витебской области выборы состоялись во всех районах. Явка в каждом превысила 50%, пишет БЕЛТА со ссылкой на областную избирательную комиссию. 

Общая явка избирателей на выборах в Витебской области по состоянию на 16:00 составила 75,05%. Свой голос отдали свыше 635 тыс. избирателей. Выборы проходят спокойно, нарушений нет. 

В Витебской области с утра открыты 750 избирательных участков. В списках для голосования – свыше 847 тыс. человек. 

ФОТО: БЕЛТА 

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В Витебской области выборы состоялись во всех районах. Явка в каждом превысила 50%, пишет БЕЛТА со ссылкой на областную избирательную комиссию.  Общая явка...
 
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