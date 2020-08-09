ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эксперт из Украины: «События, которые у вас начинаются – мы их проходили»

09.08.2020 17:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом главной политической кампании года. Своим мнением по поводу выборов-2020 в Беларуси делятся и зарубежные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть ли предпосылки для проведения цветных революций и почему тревожно за молодое поколение? В студии – Пётр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины.

Молодые люди сегодня вышли поддержать тех, которые не знают вообще зачем они идут на эту должность, – это аморально и безнравственно

Эксперт из Украины: «События, которые у вас начинаются – мы их проходили»

Илона Волынец, СТВ:
Сегодня в Беларуси основной день голосования. Вы за выборами в Беларуси следите не первый раз. Сейчас расскажите про ваши впечатления про организацию.

Пётр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины:
Я с благодарностью принял предложение своих товарищей и друзей о том, чтобы приехать и в этот ответственный очень момент, в какой-то мере используя возможности общения с людьми, изложить, в том числе, и наше понимание любого политического процесса. Тем более, Украина ведь, вы сами понимаете, в особых условиях сейчас находится: идёт гражданская война, практически разорвали единство украинского народа, уничтожен экономический суверенитет, политический суверенитет уже практически уничтожен, потому что под внешним управлением страна находится. И, получая вот информацию о предшествующих событию главному – выборам Президента – как реагирует общественность, я и отреагировал на предложение своих товарищей поделиться суждениями о том, как и с какой целью используют политики политтехнологии. Дело в том, что события, которые у вас начинаются – мы их проходили. И кое-кто у нас в Украине, вернее, многие, тоже так, извините, политические сопли и вопли были у нас: «Вот, это  демократия, Запад нам поможет, мы здесь заживём совершенно по-другому!» И никто не отдавал себе отчёт – а что ты лично видишь другое в том, что тебе предлагают? И когда мы увидели, что молодые люди сегодня вышли поддержать тех, которые не знают вообще зачем они идут на эту должность, – это аморально и безнравственно, когда, уже потом, заявляют: «Так а я не знаю, что я там буду делать». Значит, тогда он ничего не будет делать – будет фуксом сидеть, а им будут командовать те, которые его посадили. Но молодые-то люди окажутся инструментарием в их руках.

Историческое прошлое, что у Украины, что у Беларуси – схожего очень и очень много

Илона Волынец:
А как вы считаете, в Беларуси есть предпосылки того, что отрабатываются технологии цветных революций?

Эксперт из Украины: «События, которые у вас начинаются – мы их проходили»

Пётр Симоненко:
Я надеюсь, что я ошибусь, но я хочу вам просто некоторые варианты сказать. Вот у нас была в своё время запущена эта программа – грантовские программы вот эти негосударственные, так называемые. Различные фонды – полторы тысячи их создали, начали финансировать и, естественно, сформировали определённую группу, которая в различных сферах, по сути дела, влияла уже как пятая колонна. Это очень просто и быстро делается. Историческое прошлое, что у Украины, что у Беларуси – схожего очень и очень много. И учитывая события 39-го года – как объединялись наши земли, учитывая конфессиональные особенности, учитывая многое другое. Прибалтика рядышком, там Украина тоже не очень-то дружелюбную политику иногда проводит, когда сюда приезжают бойцы с оружием и прочее-прочее. Это мы всё проходили. Поэтому я сказал – я с особой тревогой ехал. И мои просили меня товарищи: «Пётр Николаевич, не жалей слов правды, чтобы люди на наших ошибках учились». Сегодня народ Украины кровью расплачивается за всё то, что мы, к сожалению, вот, имеем сегодня.

И вышиванки надевали, и говорили о патриотизме, а весь патриотизм – «захалявный», оплачиваемый

Эксперт из Украины: «События, которые у вас начинаются – мы их проходили»

Илона Волынец:
Пётр Николаевич, спасибо вам большое, что вы приехали в Беларусь и нашли время и заглянули ещё и к нам в студию.

Пётр Симоненко:
Я только хочу пожелать вам добра – как братьям, как нашим самым дорогим и близким. Будьте мудрее и будьте, вот, по-настоящему патриотами. Те, кто одевается иногда, как у нас в Украине там, и вышиванки надевали, и говорили о патриотизме, а весь патриотизм – «захалявный», оплачиваемый. Я с тревогой, но и я надеюсь, что у вас этого нет, а у нас есть – в студенческих аудиториях, в общежитиях на стенках висят объявления: сегодня идём на митинг, плата за два часа столько-то, знамя такое будешь держать. Всех собираем – десятник такой, сотник такой. Почему я сказал с тревогой о молодёжи: их сетями сейчас вот этими всеми, конечно же, вовлекая в эту сферу политической деятельности, держат, по сути дела, как и ранее нас учили всегда наши старшие отцы и матери о том, что не надо быть пушечным мясом. Надо быть человеком, гражданином думающим, переживающим и творящим будущее своё.

Люди в материале: Пётр Симаненко, Илона Волынец

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом главной политической кампании года. Своим мнением по поводу выборов-2020 в Беларуси делятся и зарубежные эксперты,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко о ситуации с диджеями в Минске: что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика