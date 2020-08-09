Политолог Александр Рар: Беларуси важно проводить многовекторную политику

Источник материала: ОНТ

Активность нынешней избирательной кампании во многом обусловлена ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси.

По мнению аналитиков, страна оказалась на стыке интересов крупных игроков в борьбе за геополитическое влияние. И не всем по душе способность властей Беларуси проводить многовекторную политику с учётом в первую очередь собственных интересов.

Тем самым, эксперты подтверждают тезис Президента Беларуси о том, что на выборах речь идёт о сохранении суверенитета страны.

Подробности – в видеоинформации.

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