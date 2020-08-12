Виноват Лукашенко: Демократические силы выступили с совместным заявлением

«Александр Лукашенко не был избран президентом, потому что в стране не было свободных и демократических выборов. Их отсутствие стало причиной уличных протестов, потому что народ Беларуси не верит в победу Александра Лукашенко. Мы считаем, что ответственность за события после президентских выборов лежит персонально на Александре Лукашенко и персонально на каждом члене правительства».





Представители демократических сил выступили с совместным заявлением, которое подписали лидер БКДП Александр Ярошук, председатель БСДП Игорь Борисов, председатель движения «За свабоду» Юрий Губаревич, председатель от оргкомитета Партии свободы и прогресса Владимир Новосяд, председатель ОГП Николай Козлов, председатель Партии БНФ Григорий Костусев, председатель оргкомитета БХД Виталий Рымашевский.





Подписанты призвали Лукашенко воздержаться от введения чрезвычайного полодения и дальнейшей эскалации конфликта.









«Мы призываем правоохранительные органы воздержаться от выполнения незаконных приказов, применения грубой физической силы, использования травматического оружия, избиения и убийства собственного народа. Мы призываем военных вернуться в места своей дислокации», - говорится в заявлении.

Подписанты призвали безотлагательно освободить всех задержанных и прекратить уголовные дела, связанные с участием в массовых мероприятиях

Подписанты заявляют, что победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская, которая получила поддержку абсолютного большинства белорусского народа. «Осознавая это, белорусские власти сделали все возможное, чтобы уничтожить юридическое доказательство несомненной победы Светланы Тихановской, сфальсифицировав итоговые протоколы на большинстве избирательных участков», - говорится в заявлении.

«Мы гордимся белорусским народом, который сумел преодолеть страх и показал, что может отстаивать свой выбор», - заявили подписанты.



