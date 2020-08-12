







11 августа адвокат пытался подать документы на встречу в бюро пропусков КГБ. Но их не приняли. И на этот раз не в связи с эпидемией COVID-19, как было в июне, а со ссылкой на то, что посещение адвокатам не дается по "техническим причинам".





"Это новая причина недопуска сразу же обжалована Генеральному прокурору и о нарушении прав адвоката письменно сообщено в Минскую городскую коллегию адвокатов.





Мы зафиксируем и обжалуем каждое неправомерное действие-задержание, взятие под стражу, обвинение, следственные действия, недопуски и прочее. Нарушителям отвечать за это", - написал Дмитрий Лаевский.