|
Беспредельничают: к Виктору Бабарико снова не пустили адвоката - по "техническим" причинам
Источник материала: Партизан
Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский
11 августа адвокат пытался подать документы на встречу в бюро пропусков КГБ. Но их не приняли. И на этот раз не в связи с эпидемией COVID-19, как было в июне, а со ссылкой на то, что посещение адвокатам не дается по "техническим причинам".
"Это новая причина недопуска сразу же обжалована Генеральному прокурору и о нарушении прав адвоката письменно сообщено в Минскую городскую коллегию адвокатов.
Мы зафиксируем и обжалуем каждое неправомерное действие-задержание, взятие под стражу, обвинение, следственные действия, недопуски и прочее. Нарушителям отвечать за это", - написал Дмитрий Лаевский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил в Фейсбуке, что в КГБ ему не дали встретиться с подзащитным, и причина недопуска на этот раз была новая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)