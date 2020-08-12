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Беспредельничают: к Виктору Бабарико снова не пустили адвоката - по "техническим" причинам

12.08.2020 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил в Фейсбуке, что в КГБ ему не дали встретиться с подзащитным, и причина недопуска на этот раз была новая.



11 августа адвокат пытался подать документы на встречу в бюро пропусков КГБ. Но их не приняли. И на этот раз не в связи с эпидемией COVID-19, как было в июне, а со ссылкой на то, что посещение адвокатам не дается по "техническим причинам".

"Это новая причина недопуска сразу же обжалована Генеральному прокурору и о нарушении прав адвоката письменно сообщено в Минскую городскую коллегию адвокатов. 

Мы зафиксируем и обжалуем каждое неправомерное действие-задержание, взятие под стражу, обвинение, следственные действия, недопуски и прочее. Нарушителям отвечать за это", - написал Дмитрий Лаевский.
 
 
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Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил в Фейсбуке, что в КГБ ему не дали встретиться с подзащитным, и причина недопуска на этот раз была новая.
 
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