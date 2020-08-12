Экс-посол Украины в Минске: В 2013–2014 годах протест в Украине выглядел, как движение в Европу. Сейчас в Беларуси я этого не вижу



"Радио Свобода" посол Украины в Беларуси в 2007–2010 годах Игорь Лиховой. Протесты в Беларуси развиваются эмоционально, а не рационально, временные лидеры оппозиции уже не управляют ситуацией. Это создает риски усиления позиций России, сказал в интервьюпосол Украины в Беларуси в 2007–2010 годах Игорь Лиховой.





"В Украине в 2013–2014 годах протест выглядел, как движение в Европу. А сейчас в Беларуси я этого не вижу. Белорусы со своей европейской ментальностью хотят жить по европейским законам. Многие из молодежи побывали в Европе, имеют там контакты. Но в протесте я не вижу движения "за", вижу только протест против президента страны [Александра Лукашенко]. Это немного настораживает", – заявил дипломат.





Россия не выпустит Беларусь из своих объятий, не сомневается Лиховой.





"Есть такое выражение: "становишься рабом того, кто тебя выкупил из рабства". В данном случае Россия имеет мощную силу влияния и может его использовать для своей выгоды. Самый простой сценарий: спасти действующую власть, которая потом будет благодарна", – отметил экс-посол.







