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Экс-посол Украины в Минске: В 2013–2014 годах протест в Украине выглядел, как движение в Европу. Сейчас в Беларуси я этого не вижу

12.08.2020 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Единственная повестка дня белорусских протестов – неприятие действующего президента Александра Лукашенко, таким развитием событий попытается воспользоваться Россия, считает украинский дипломат Игорь Лиховой.


Протесты в Беларуси развиваются эмоционально, а не рационально, временные лидеры оппозиции уже не управляют ситуацией. Это создает риски усиления позиций России, сказал в интервью "Радио Свобода" посол Украины в Беларуси в 2007–2010 годах Игорь Лиховой.

"В Украине в 2013–2014 годах протест выглядел, как движение в Европу. А сейчас в Беларуси я этого не вижу. Белорусы со своей европейской ментальностью хотят жить по европейским законам. Многие из молодежи побывали в Европе, имеют там контакты. Но в протесте я не вижу движения "за", вижу только протест против президента страны [Александра Лукашенко]. Это немного настораживает", – заявил дипломат.

Россия не выпустит Беларусь из своих объятий, не сомневается Лиховой.

"Есть такое выражение: "становишься рабом того, кто тебя выкупил из рабства". В данном случае Россия имеет мощную силу влияния и может его использовать для своей выгоды. Самый простой сценарий: спасти действующую власть, которая потом будет благодарна", – отметил экс-посол.
 
 
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Единственная повестка дня белорусских протестов – неприятие действующего президента Александра Лукашенко, таким развитием событий попытается воспользоваться...
 
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