|
"Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко". Сенатор США призвал не восстанавливать дипломатические отношения с Беларусью
Источник материала: Партизан
В Соединенных Штатах выступили с предложением не назначать посла США в Беларуси после жестокого подавления акций протеста в связи со спорными результатами выборов президента страны. Об этом 11 августа написал сенатор Крис Мерфи в Twitter.
Он уточнил, что президент США Дональд Трамп хочет восстановить дипломатические отношения с Беларусью. Кандидатура посла ожидает согласования сенатом.
Однако, по мнению Мерфи, сейчас это было бы большой ошибкой. "Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко. Сенату стоит отложить это назначение", – написал он.
Посол США покинул Беларусь в 2008 году, вскоре после того, как Минск отозвал главу диппредставительства из Вашингтона. Отзыв белорусского посла стал реакцией на введение санкций против государственной компании "Белнефтехим". В течение следующих 12 лет посольства США и Беларуси возглавляли временные поверенные.
Договоренность об обмене послами между США и Беларусью была достигнута в сентябре 2019 года на встрече заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Дэвида Хейла с белорусским президентом Александром Лукашенко.
На должность посла в Беларуси Трамп предложил кандидатуру Джули Фишер, которая сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко". Сенатор США призвал не восстанавливать дипломатические отношения с Беларусью
В Соединенных Штатах выступили с предложением не назначать посла США в Беларуси после жестокого подавления акций протеста в связи со спорными результатами...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)