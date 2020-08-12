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"Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко". Сенатор США призвал не восстанавливать дипломатические отношения с Беларусью

12.08.2020 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Соединенных Штатах выступили с предложением не назначать посла США в Беларуси после жестокого подавления акций протеста в связи со спорными результатами выборов президента страны. Об этом 11 августа написал сенатор Крис Мерфи в Twitter.





Он уточнил, что президент США Дональд Трамп хочет восстановить дипломатические отношения с Беларусью. Кандидатура посла ожидает согласования сенатом.

Однако, по мнению Мерфи, сейчас это было бы большой ошибкой. "Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко. Сенату стоит отложить это назначение", – написал он.

Посол США покинул Беларусь в 2008 году, вскоре после того, как Минск отозвал главу диппредставительства из Вашингтона. Отзыв белорусского посла стал реакцией на введение санкций против государственной компании "Белнефтехим". В течение следующих 12 лет посольства США и Беларуси возглавляли временные поверенные.

Договоренность об обмене послами между США и Беларусью была достигнута в сентябре 2019 года на встрече заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Дэвида Хейла с белорусским президентом Александром Лукашенко.

На должность посла в Беларуси Трамп предложил кандидатуру Джули Фишер, которая сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.
 
Теги: Минск
 
 
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В Соединенных Штатах выступили с предложением не назначать посла США в Беларуси после жестокого подавления акций протеста в связи со спорными результатами...
 
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