В Минске задержали венчурного инвестора и бизнесмена Кирилла Голуба









Жена Кирилла, Ирина, рассказала, что ее супруг вышел на улицу Грибоедова недалеко от своего дома примерно без двадцати восемь вечером 10 августа, чтобы встретиться со знакомой, однако разминулся с ней буквально на несколько минут. Последний звонок от Кирилла поступил в 19.51, и после этого на связь он не выходил. Где-то через полчаса Ирина начала его поиски.





— Телефон не отвечал. Потом долго не было сведений никаких, я отправила данные в центр «Весна» (лишенный регистрации правозащитный центр. — Прим.), что я предполагаю, в какое время и в каком районе его могли задержать. Просто в это время активно задерживали людей в районе Заславской и Машерова, — рассказала Ирина. — А звонок от Кирилла поступил только в 3.34. Я предполагаю, что ему разрешили <позвонить>, пока составляли протокол. Он очень быстро сказал, что у него все хорошо, что он находится в Ленинском РУВД, что его утром повезут в Жодино и там же будет суд. И что нужно связаться с адвокатом утром, что мы и сделали. Вот мы сейчас с подругой едем в Жодино посмотреть, может, какая информация появится у них.





42.TUT.BY , что в Жодино материалов на Кирилла найдено не было и в ИВС Жодино его также нет. Однако адвокат Антон Гашинский сообщил, что в Жодино материалов на Кирилла найдено не было и в ИВС Жодино его также нет.





— Сейчас ищем его здесь, в Минске, — говорит Антон Владимирович. — Съездим на Окрестина, посмотрим там, если нет в Ленинском РУВД, то поищем еще.



