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Люди несут цветы к станции метро "Пушкинская"

12.08.2020 12:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вторые сутки жители Минска несут цветы к станции метро "Пушкинская".




Накануне здесь проходили масштабные несанкционированные акции, которые начались после выборов президента 9 августа. Во время одной них погиб мужчина. Инцидент произошел вечером 10 августа.

Во вторник горожане начали нести цветы к месту гибели участника акции. Однако вскоре коммунальные службы их убрали.

В среду цветы несут снова. Каждый раз, когда появляется новый человек с букетом, сигналят проезжающие мимо машины, сообщает Sputnik.
 
Теги: Минск
 
 
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Вторые сутки жители Минска несут цветы к станции метро "Пушкинская".
 
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