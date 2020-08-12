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Люди несут цветы к станции метро "Пушкинская"
Источник материала: Партизан
Вторые сутки жители Минска несут цветы к станции метро "Пушкинская".
Накануне здесь проходили масштабные несанкционированные акции, которые начались после выборов президента 9 августа. Во время одной них погиб мужчина. Инцидент произошел вечером 10 августа.
Во вторник горожане начали нести цветы к месту гибели участника акции. Однако вскоре коммунальные службы их убрали.
В среду цветы несут снова. Каждый раз, когда появляется новый человек с букетом, сигналят проезжающие мимо машины, сообщает
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Вторые сутки жители Минска несут цветы к станции метро "Пушкинская".
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