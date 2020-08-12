﻿ "Перестаньте нас бить!": в районе Комаровского рынка прямо сейчас длинная женская цепь протеста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Перестаньте нас бить!": в районе Комаровского рынка прямо сейчас длинная женская цепь протеста

12.08.2020 12:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прямо сейчас у Комаровского рынка в Минске несколько сотен девушек стоят с цветами в длинной цепи. Это акция солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия. Люди растянулись от перекрестка улиц Хоружей — Куйбышева до Дома мебели.

"Перестаньте нас бить!": в районе Комаровского рынка прямо сейчас длинная женская цепь протеста




Девушки делятся цветами и молча стоят длинной цепью, уже начинают образовывать второй ряд.

Среди них — фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, пенсионерки, учителя. Их активно приветствуют автомобилисты.

— Мы за мирный протест. В предыдущие дни мы старались помогать людям, поддерживать и сопереживать тем, кто выходит на протесты, оставляли в подъездах еду и медикаменты, — говорит одна из участниц Ксения.

Милиционеры силы не применяли, но настойчиво просили всех разойтись. Женщины положили вдоль дороги цветы и пошли, держа руки за головой. Но пока не ушли. Стоят.

Район площади Якуба Коласа сейчас просто взорвался от гула автомобильных клаксонов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прямо сейчас у Комаровского рынка в Минске несколько сотен девушек стоят с цветами в длинной цепи. Это акция солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия....
 
Новости дня
Новости разные
 
Минспорта: «Безответственные личности вывели людей на улицы, чтобы бить, ломать, жечь, крошить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика