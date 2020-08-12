"Перестаньте нас бить!": в районе Комаровского рынка прямо сейчас длинная женская цепь протеста

















Девушки делятся цветами и молча стоят длинной цепью, уже начинают образовывать второй ряд.





Среди них — фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, пенсионерки, учителя. Их активно приветствуют автомобилисты.





— Мы за мирный протест. В предыдущие дни мы старались помогать людям, поддерживать и сопереживать тем, кто выходит на протесты, оставляли в подъездах еду и медикаменты, — говорит одна из участниц Ксения.





Милиционеры силы не применяли, но настойчиво просили всех разойтись. Женщины положили вдоль дороги цветы и пошли, держа руки за головой. Но пока не ушли. Стоят.





Район площади Якуба Коласа сейчас просто взорвался от гула автомобильных клаксонов.



