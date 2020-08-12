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"Перестаньте нас бить!": в районе Комаровского рынка прямо сейчас длинная женская цепь протеста
Источник материала: Партизан
Прямо сейчас у Комаровского рынка в Минске несколько сотен девушек стоят с цветами в длинной цепи. Это акция солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия. Люди растянулись от перекрестка улиц Хоружей — Куйбышева до Дома мебели.
Девушки делятся цветами и молча стоят длинной цепью, уже начинают образовывать второй ряд.
Среди них — фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, пенсионерки, учителя. Их активно приветствуют автомобилисты.
— Мы за мирный протест. В предыдущие дни мы старались помогать людям, поддерживать и сопереживать тем, кто выходит на протесты, оставляли в подъездах еду и медикаменты, — говорит одна из участниц Ксения.
Милиционеры силы не применяли, но настойчиво просили всех разойтись. Женщины положили вдоль дороги цветы и пошли, держа руки за головой. Но пока не ушли. Стоят.
Район площади Якуба Коласа сейчас просто взорвался от гула автомобильных клаксонов.
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Прямо сейчас у Комаровского рынка в Минске несколько сотен девушек стоят с цветами в длинной цепи. Это акция солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия....
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