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ЦИК Беларуси пока не назначил дату официального подведения итогов выборов
Источник материала: Партизан
Центризбирком Беларуси пока не определил дату заседания своей комиссии, на котором объявят итоги президентских выборов, сообщает
ЦИК не объявил дату, когда «подобьют» голоса, притом что, по данным ЦИК, голоса практически подсчитаны. По данным на 10 августа, когда были обновлены предварительные результаты, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей (4 659 561 человек). За Тихановскую — 10,09% (587 411 человек). За остальных кандидатов — не более 100 тыс. человек за каждого, против всех — около 270 тыс. человек. Вот только в эти итоги в Беларуси никто не верит. Да и копии итоговых протоколов, которые имеются у независимых наблюдателей, свидетельствуют о том, что у Лукашенко только чудом мог быть такой результат. Но ведь все знают, что чудес не бывает.
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Центризбирком Беларуси пока не определил дату заседания своей комиссии, на котором объявят итоги президентских выборов, сообщает ТАСС. Известно, что результаты...
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