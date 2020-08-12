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Шок! Посмотрите, как они уничтожают наши голоса!

12.08.2020 12:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интернет попало видео с обгоревшими бюллетенями

Все бюллетени с голосами за кандидата в президенты Светлану Тихановскую.



По всей вероятности из-за сфальсифицированной явки на досрочном голосовании на устках итоговая явка вышла за пределы 100% и власти нашли "выход" - вкинуть нелегальную "досрочку" вместо бюллетеней за основного альтернативного кандидата.
 
 
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В интернет попало видео с обгоревшими бюллетенями
 
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