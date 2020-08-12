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Шок! Посмотрите, как они уничтожают наши голоса!
Источник материала: Партизан
В интернет попало видео с обгоревшими бюллетенями
Все бюллетени с голосами за кандидата в президенты Светлану Тихановскую.
По всей вероятности из-за сфальсифицированной явки на досрочном голосовании на устках итоговая явка вышла за пределы 100% и власти нашли "выход" - вкинуть нелегальную "досрочку" вместо бюллетеней за основного альтернативного кандидата.
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В интернет попало видео с обгоревшими бюллетенями
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