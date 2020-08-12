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Ситуацию в Беларуси рассмотрят в пятницу главы МИД стран ЕС
Источник материала: Партизан
Главы МИД стран ЕС обсудят в пятницу события в Беларуси, произошедшие после президентских выборов в минувшее воскресенье, сообщает в среду польское внешнеполитическое ведомство.
Встреча, с запросом о проведении которой выступила Варшава, пройдет в режиме видеоконференции.
Кроме того, на этой встрече министры иностранных дел рассмотрят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.
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Главы МИД стран ЕС обсудят в пятницу события в Беларуси, произошедшие после президентских выборов в минувшее воскресенье, сообщает в среду польское...
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