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Ситуацию в Беларуси рассмотрят в пятницу главы МИД стран ЕС

12.08.2020 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главы МИД стран ЕС обсудят в пятницу события в Беларуси, произошедшие после президентских выборов в минувшее воскресенье, сообщает в среду польское внешнеполитическое ведомство.




Встреча, с запросом о проведении которой выступила Варшава, пройдет в режиме видеоконференции.

Кроме того, на этой встрече министры иностранных дел рассмотрят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.
 
 
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Главы МИД стран ЕС обсудят в пятницу события в Беларуси, произошедшие после президентских выборов в минувшее воскресенье, сообщает в среду польское...
 
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