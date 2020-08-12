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Мингорисполком: ущерб от беспорядков в Минске, по предварительным данным, превышает Br500 тыс.
Источник материала: Партизан
Власти Минска предварительно оценивают ущерб от уличных акций протеста, проходивших в городе в последние дни, в сумму свыше Br500 тыс.
"Ущерб, нанесенный городскому хозяйству в результате массовых беспорядков, составил более Br500 тыс. Приблизительно столько стоят 9 новых аппаратов искусственной вентиляции легких или три рентгеновских диагностических комплекса", - говорится в сообщении Мингорисполкома в его Telegram-канале.
По данным властей, в городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт.
"Организаторами несанкционированных мероприятий сооружаются баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, блокируются дороги, создаются препятствия для движения общественного транспорта. Вносятся коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет существенный дискомфорт жителям столицы", - отмечается в сообщении Мингорисполкома.
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Власти Минска предварительно оценивают ущерб от уличных акций протеста, проходивших в городе в последние дни, в сумму свыше Br500 тыс.
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