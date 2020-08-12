







OL обратился к юристу Илье Латышеву, директору частного предприятия «Юридическая компания Ильи Латышева». С этим вопросомобратился к юристу Илье Латышеву, директору частного предприятия «Юридическая компания Ильи Латышева».





По мнению юриста, в ситуации, которую только что все пережили, нужно смотреть договор с провайдером.





«Не исключено, что при массовости таких исков компания сошлется на форс-мажор, на указание власти — отключить интернет или на внешние факторы, о которых все эти дни заявляли официальные лица. Если в договоре есть пункт считать действия властей форс-мажором, то отвечать „Белтелеком“ не будет. Если такого пункта в договоре нет, то можно писать претензии, подавать иски, взыскивать убытки, которые причинены. При этом надо помнить, что убытки делятся на 2 категории: прямой ущерб и упущенная выгода. Прямой ущерб рассматривается судами. Упущенная выгода в Беларуси не взыскивается. Суды отказывают в рассмотрении, ссылаясь на то, что в Беларуси отсутствует методика оценки», — говорит Латышев.





В целом перспективы исков к «Белтелекому» опрошенные OL юристы оценивают сдержанно, считая, что государственные суды всегда будут защищать госкомпанию.





«В американском суде у такого иска перспективы бы были», — сказал один из юристов. В Беларуси же шансы на удовлетворение такого иска минимальны.





Оператор связи может сослаться на предусмотренные в договоре с «Белтелекомом» 24 часа регламентных работ. Однако в договоре должно быть указано: периодичность регламентных работ и должен ли исполнитель предупреждать заказчика о таких работах.





Больше шансов на рассмотрение, если иски к «Белтелекому» или другим операторам связи будут подавать физлица. В Законе о защите прав потребителей есть такая категория, как «моральный вред». И если расписать поподробнее, какие страдания физлицо испытывало, оказавшись без интернета, то взыскать компенсацию можно, считают юристы. Но следует учитывать, что суды имеют право присуждать размер морального вреда по своему внутреннему убеждению. Поэтому размер морального вреда может быть оценен в 1 рубль.